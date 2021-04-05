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Британське антидопінгове агентство підозрюють у нових порушеннях

Тепер у легкій атлетиці.

Британське антидопінгове агентство підозрюють у нових порушеннях
Фото: httprusathletics.info

Британське антидопінгове агентство (UKAD) знову звинуватили в порушеннях міжнародних правил, повідомляє "Спорт-Экспресс" із посиланням на The Mail.

Видання інформує про неналежні розгляди справ двох легкоатлетів - Гарета Ворбертона і Ріса Вільямса, які здали позитивні тести на стероїди 2014 року. Спортсменам було дозволено провести повторну перевірку проб у приватній неакредитованій лабораторії, що категорично заборонено регламентом WADA.

У результаті бігунів визнали жертвами вживання забрудненого енергетичного напою і вони отримали мінімальні покарання - шість і чотири місяці дискваліфікації. Доказової бази в цій справі не збереглося.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 2012 року Британська федерація велоспорту отримала від UKAD дозвіл на повторну перевірку в неакредитованій лабораторії позитивної проби на нандролон зоряного спортсмена, прізвище якого не оприлюднювали.

Інформація про результати цієї перевірки також не збереглася, але відомо, що після цього федерація збиралася віддати в приватну лабораторію аналізи інших гонщиків, що також є порушенням правил WADA.

Схоже, що в ті часи "приватні розслідування" були у Великій Британії звичайною практикою. Всесвітнє агентство пообіцяло вивчити повідомлення ЗМІ.

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