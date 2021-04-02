Бех-Романчук номіновано на звання найкращої легкоатлетки Європи в березні

Фото: EPA/UPG Марина Бех-Романчук

Українську стрибунку в довжину Марину Бех-Романчук включено в число претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи в березні.

У квартет претенденток на індивідуальну нагороду також потрапили бельгійка Нафіссату Тіам, яка виступає в багатоборстві, нідерландка Надін Віссер, що спеціалізується на спринтерських дистанціях з бар'єрами, а також спринтерка Айла дель Понте зі Швейцарії.

У березні Бех-Романчук виграла "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритому приміщенні з найкращим результатом сезону у світі - 6,92 м.