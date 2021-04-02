Сербський арбітр Срджан Обрадович отримав 15-місячний тюремний термін і був відсторонений від футбольної діяльності на 10 років за зловживання своїми повноваженнями в матчі чемпіонату країни між командами "Спартак" з Суботиці і "Раднічки" з Ніша, повідомляє N1.

Поєдинок відбувся ще в травні 2018 року і завершився перемогою "Спартака" - 2:0.

У тій зустрічі рефері допустив ряд помилок на користь господарів поля - "Спартака", а також безпідставно призначив пенальті у ворота команди з Ніша, обґрунтувавши це грою рукою.

Суддівство Обрадовича розглянув суд міста Новий Сад. Потім справою займалося управління боротьби з корупцією.

На думку суду, дії арбітра призвели до того, що "Спартак" отримав перевагу в боротьбі за місце в єврокубках.

При цьому адвокат Обрадовича заявив, що доказів навмисних дій рефері немає і рішення суду слід скасувати.

Додамо, що в тому сезоні "Раднічки" і "Спартак" набрали в чемпіонаті однакову кількість очок, але за додатковими показниками клуб з Ніша зайняв третє місце, а з Суботиці - четверте.

Обидві команди потрапили в перший раунд кваліфікації Ліги Європи.