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Власники "Ліверпуля" продали акції клубу на £543 млн інвестиційній компанії

Навіть великі клуби переживають фінансові труднощі.

Власники "Ліверпуля" продали акції клубу на £543 млн інвестиційній компанії
Фото: Depositphotos

Американська компанія Fenway Sports Group, яка володіє англійським "Ліверпулем", продала частину акцій клубу за £543 млн (€638 млн), щоб клубу було легше впоратися з наслідками пандемії коронавірусу, повідомляє The Times.

Як уточнює джерело, "Ліверпуль" втратив близько £120 млн за останній фінансовий рік, а зазначена угода дозволить продовжити реконструкцію "Енфілду", а також реалізувати літні трансферні плани.

Угода з приватною інвестиційною компанією RedBird Capital Partners не означає, що Клопп отримає величезний трансферний бюджет, але передбачає певну стабільність.

Нагадаємо, що "Ліверпуль" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги, набравши 46 очок у 29 зустрічах. Відставання від зони Ліги чемпіонів становить 5 очок.

У той самий час "червоні" борються в поточному розіграші ЛЧ, де у чвертьфіналі зіграють з "Реалом".

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