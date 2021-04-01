У Словаччині після скандалу зі "Спутніком V" призначили новий уряд

Фото: EPA/UPG

Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова призначила новий склад уряду на чолі з Едуардом Хегером, який раніше був міністром фінансів.

Про це повідомляється на сайті словацького уряду.

Його попередник на посаді прем'єр-міністра Ігор Матович залишився в уряді, очоливши Мінфін і отримавши додатково посаду віце-прем'єра.

Більшість міністерських посад залишилися без змін за винятком Міністерства охорони здоров'я, де один висуванець правлячої партії "Звичайні люди" (OĽaNO) змінив іншого, та Міністерства соціальних справ та сім'ї, де посада міністра є вакантною.

Загалом в уряді Словаччини у OĽaNO сім міністерських посад. Коаліційні партії "Ми сім'я" і "Свобода і солідарність" отримали по три посади, а партія "За людей" - дві.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що уряд Словаччини змінили через скандал довкола договору про постачання вакцини "Спутнік V". З'ясувалося, що Матович уклав контракт із Росією без узгодження з партнерами по коаліції. Зузана Чапутова розкритикувала дії прем'єра, і за кілька днів йому довелося просити про відставку.

Матович встиг також образити Україну, невдало пожартувавши про те, що він "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду. Міністерству закордонних справ Словаччини після цього довелося просити вибачення перед Україною.

Матович займав посаду прем'єра Словаччини з березня 2020 року.