​Київ направив Росії ноту через провокації біля посольства України в Москві

Міністерство закордонних справ України направило до російського МЗС ноту протесту із закликом розслідувати проведення антиукраїнської акції біля посольства України в Москві 30-31 березня.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

"30 і 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці в місті", - йдеться в заяві.

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

МЗС України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні стосунки, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-яким порушенням спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності та поваги дипломатичного агента.

"Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів у РФ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 16 березня біля посольства РФ та місць проживання російських дипломатів у Києві з'явилися плакати з їх фотографіями та написом, що Крим - це Україна.

Через ці плакати в міністерство викликали тимчасового повіренного у справах України в РФ Василя Покотила, а посольство РФ у Києві направило в МЗС України ноту протесту.