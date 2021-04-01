Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
ГоловнаСвіт

​Київ направив Росії ноту через провокації біля посольства України в Москві

Росіяни влаштували відповідь на плакати з Кримом.

Міністерство закордонних справ України направило до російського МЗС ноту протесту із закликом розслідувати проведення антиукраїнської акції біля посольства України в Москві 30-31 березня.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

"30 і 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці в місті", - йдеться в заяві.

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

МЗС України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні стосунки, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-яким порушенням спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності та поваги дипломатичного агента.

"Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів у РФ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 16 березня біля посольства РФ та місць проживання російських дипломатів у Києві з'явилися плакати з їх фотографіями та написом, що Крим - це Україна.

Через ці плакати в міністерство викликали тимчасового повіренного у справах України в РФ Василя Покотила, а посольство РФ у Києві направило в МЗС України ноту протесту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також