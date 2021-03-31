Кулеба обговорив з Блінкеном загострення на Сході України

Розмова була проведена на тлі загострення безпекової ситуації на Донбасі та в Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це голова МЗС України повідомив у Twitter.

Сторони, як зазначається, обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері на тлі загострення безпекової ситуації на Донбасі та в Криму.

“Я провів змістовну та предметну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері”,- написав Кулеба.

Інших деталей розмови міністр не навів.

Я провів змістовну та предметну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2021

Нагадаємо, 26 березня російські війська обстріляли з мінометів українські позиції в районі селища Шуми. Внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових.

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало Росію дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, а також припинити агресію в Україні.