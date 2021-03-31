Капітана ВМС Італії заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії

У Римі органи контррозвідки затримали високопоставленого офіцера італійського флоту при передачі секретних відомостей офіцерові посольства Російської Федерації. Затримання відбулося при "обміні документами", повідомляє La Repubblica.

Операцію провели після тривалого розслідування, в якому брали участь Агентство внутрішньої інформації і безпеки Італії, група спецоперацій італійських карабінерів, представники розвідки і штабу оборони країни.

За інформацією видання, італійський офіцер пішов на співпрацю і погодився надати секретні відомості в обмін на гроші, "ймовірно, зіткнувшись із серйозними сімейними проблемами".

Російське агентство РБК звернулося за коментарем у посольство Росії в Італії. У пресслужбі спецпідрозділу карабінерів ROS повідомили, що затримання відбулося 30 березня. Тоді "заарештували офіцера ВМФ і офіцера Збройних сил Росії, акредитованого при посольстві Росії".

Затримання відбулося під час таємної зустрічі між ними, обох затримали на гарячому відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на гроші. "В результаті італійський офіцер був заарештований, в той час як становище іноземного громадянина як і раніше перебуває на розгляді у зв'язку з його дипломатичним статусом", - уточнили італійські силовики.

La Repubblica зазначає, що в новітній історії Італії таких прецедентів не було. Остання операція, пов'язана зі шпигунством на користь Росії, проходила ще за часів холодної війни в 1989 році. Тоді були видані ордери на арешт кількох людей, в тому числі двох передбачуваних агентів КДБ і одного болгарського розвідника. Трьом іноземцям тоді вдалося сховатися. З ними разом утік за кордон і дезертирував карабінер.

Нагадаємо, раніше в березні у Болгарії викрили шістьох російських шпигунів на чолі з колишнім високопоставленим військовим болгарським розвідником. Після шпигунського скандалу в Болгарії прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив про намір оголосити двох російських дипломатів персонами нон грата.