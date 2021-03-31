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Рада безпеки Молдови обговорила розкрадання молдавських активів в Україні

Ряд активів на території України, які належали Молдові, були захоплені незаконними методами або знаходяться в процесі захоплення.

Рада безпеки Молдови обговорила розкрадання молдавських активів в Україні
Майя Санду выступает на специальной сессии парламента в Кишиневе,12 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG

Вища рада безпеки Молдови на своєму засіданні обговорила погане управління та розкрадання молдавських активів на території України.

Про це повідомляє молдавський портал NOI.

Президент Мая Санду під час засідання заявила, що ряд активів на території України, які належали Молдові, були захоплені незаконними методами або знаходяться в процесі захоплення.

За підсумками обговорення Санду доручила державним установам, які мають підвідомчі об'єкти в Україні, надати детальну інформацію про стан цих об'єктів і їх фінансовий стан. Президент Молдови також рекомендувала уряду провести фінансовий та правовий аудит по кожному об'єкту і визначити стратегію переговорів з українською стороною для вирішення існуючих суперечок.

"Я особливо рекомендувала вивчити ситуацію консульства Молдови в Одесі і санаторію "Молдова" в Трускавці. Також у нас є рекомендації для Генпрокуратури, ми знаємо, що по цих випадках порушено кілька кримінальних справ, чекаємо якнайшвидшого проведення розслідування. У нас багато питань до судів, і ми повідомимо про ці проблеми Вищій раді магістратури", - заявила Санду.

Нагадаємо, вчора президент Молдови Мая Санду ініціювала засідання вищої ради безпеки. Мета засідання - Обговорення ситуації у сфері управління майном Молдови в Україні, зокрема его втрати. Серед тем також - боротьба з контрабандою і трафіком наркотиків.

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