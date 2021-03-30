Перевыборы Пашиняна. Премьер под колпаком

Очевидно, что Пашинян хочет остаться у власти. Нынешняя ситуация ему в этом даже может способствовать. Тем не менее реальное управление над Арменией будет осуществлять не он, а Путин. И у хозяина Кремля есть немало рычагов давления на действующего премьера Армении.

Все эти события происходят на фоне поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах, уличных протестов и, что более важно, российского контроля над политической и экономической жизнью страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал время своей отставки и дату проведения досрочных парламентских выборов. Волеизъявление назначено на 20 июня . В апреле же глава правительства покинет свой пост и до народного голосования будет исполнять обязанности премьера.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего визита в общину Налбандян, Армавирской области Армении, 28 марта 2021 г.

Никто в отставку не собирается

Во время встречи с жителями села Арагац Никол Пашинян сделал два важных заявления. Во-первых, премьер сообщил, что он не проводит выборы для оформления своей отставки. «В апреле я подам в отставку – не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В это время я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера». А, во-вторых, он обозначил, что в случае поражения он передаст власть другой политической силе, которая и изберёт своего премьера. «Если вы подтвердите [наши полномочия], мы продолжим служить вам лучше, чем раньше. Если нет – передадим власть тому, кого вы выберете».

Нынешняя ситуация – некое повторений событий апреля-мая 2018 года. После Бархатной революции в кресло главы правительства сел Никол Пашинян, однако ему противостоял парламент, где большинство на тот момент удерживала бывшая партия власти – Республиканская партия Армении – во главе с экс-премьером Сержем Саргсяном. На фоне политического противостояния появилось активное уличное движение, выступающее в поддержку Пашиняна. Были объявлены парламентские перевыборы. Правящая партия, согласно процедуре, пытаясь удержать власть, провалила назначение Пашиняна премьер-министром страны. После волеизъявление Республиканская партия получила менее необходимых для попадания в парламент 5% голосов избирателей. Политическая сила Пашиняна – Альянс «Мой шаг» – набрала свыше 70% поддержки армян и сформировала монобольшинство. Вместе с ней в парламент попали ещё две оппозиционные партии – пророссийская «Процветающая Армения» (свыше 8%) и местами проевропейская «Светлая Армения» (6,37%).

Как человек, пришедший к власти на волне массовых протестов, Пашинян хорошо знает, как предупредить революцию и остаться у власти. Наилучший способ – пойти в нужный момент на досрочные выборы, одержать там победу, а параллельно разбалансировать ряды оппозиции.

На сегодняшний день, согласно последним опросам компании MPG, 38,8% опрошенных армян полагают, что действующий премьер должен и дальше управлять государством, а 43,6% считают, что ему следует покинуть премьерское кресло.

Фото: EPA/UPG

Эти цифры показывают, что у Пашиняна есть значительный политический запас. Всё, что ему необходимо сделать, – раздробить оппозицию. Чес он сейчас успешно занимается.

Уничтожение оппозиции

Ещё в феврале текущего года Пашинян отказывался от идеи проведения досрочных парламентских выборов. Тогда он не хотел покидать свой премьерский пост. Почему? Ему это было не выгодно. Страной прокатились протесты в связи с проигрышем Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Тогда десятки тысяч людей вышли с требованием отставки главы правительства. После к ним присоединилось военное командование страны.

Пашиняну удалось этот бунт подавить на ранних стадиях. Его поддержал совет нацбезопасности страны, в поддержку премьера в Ереване вышли тысячи сторонников, он провёл переговоры не только с армянскими офицерами, но также запросил помощи у России. Москва активно участвовала в переговорном процессе с армейским командованием Армении. Ведь там не хотелось создавать в столь турбулентное для Кремля время первый на постсоветском пространстве прецедент военного переворота.

Сейчас на митинги в Ереване выходят не десятки тысяч, а всего сотни людей. Протест постепенно выдыхается. Страна, невзирая на боль поражения, постепенно возвращается к нормальной жизни. Политический истеблишмент Армении – все противоборствующие лагеря – понимают: Нагорный Карабах на длительное время останется в управлении России и её «миротворцев».

Фото: EPA/UPG Участники акции протеста против премьер-министра Пашиняна в Ереване, 09 марта 2021 г.

Оппозиция ныне раскололась. Парламентская (две партии) согласились с требованиями Пашиняна: они выступили за изменения избирательного кодекса и за перевыборы при том, что до июня премьер будет пребывать в статусе исполняющего обязанности. В то же время несистемная оппозиция, объединившаяся в протестное «Движение за спасение родины» выступает за то, чтобы голосование проходило только после полноценной отставки Пашиняна. Они боятся, что последний применит административный ресурс.

В то же время второй президент Армении Роберт Кочарян (представляющий карабахский клан) заявил о готовности выступить против Пашиняна на выборах, но при этом он ещё не определился, какую политическую силу поддержит.

Если ещё в феврале представители карабахского клана при поддержке пророссийской парламентской партии «Процветающая Армения» и уличных радикалов намеревались сместить Пашиняна и поставить на год в качестве исполняющего обязанности премьера Вазгена Манукяна, то теперь от этой идеи отказались.

К тому же Пашинян и парламентская оппозиция согласились с необходимостью изменения избирательного кодекса. Они хотят создать исключительно пропорциональную систему выборов вместо смешанной, где присутствовала рейтинговая шкала. Армяне будут выбирать партии и блоки, но не отдельно взятых политиков, работающих в округах. Это позволит трём ключевым политическим силам улучшить свои показатели.

Маленькие партии тоже получат преимущество в виде уменьшения проходного барьера – с 5% до 3%. И бывшие представители власти, вероятно, смогут попасть в парламент страны.

Проект кодекса отправят на рассмотрение в Венецианскую комиссию с тем, чтобы до выборов провести голосование уже по новым стандартам.

Победила Москва

Вообще не важно, что дальше будет с Пашиняном: события последних нескольких месяцев показали, что он, как и вся политическая жизнь Армении, находится под управлением России.

Фото: EPA/UPG Президент России Владимир Путин (справа) и министр обороны Сергей Шойгу на учениях Кавказ-2020, 25 сентября 2020.

Очевидно, что без участия Кремля проигрыша Армении в войне в Карабахе не произошло бы. Сейчас, как уже было обозначено, Москва через военных и ФСБ контролирует карабахский регион и ключевые транспортные пути. Да и не стоит забывать, что РФ удалось, по сути, уничтожить «Минские переговоры» относительно Карабаха и убрать из процесса урегулирования Францию и США. Теперь в Армении и около её границ всё будет регулировать Россия.

Вот почему судьба Пашиняна, которого теперь могут сместить в любой момент – до или после выборов – абсолютно зависит от решений российского руководства. И вот почему действующий армянский премьер постоянно звонит президенту РФ с тем, чтобы договориться о своём политическом будущем. О том, чтобы остаться у власти.

Чем бы ни завершились досрочные парламентские выборы (быть может, сохранением позиций Пашиняна), реальная власть в стране будет принадлежать Кремлю. У него в рукаве будет много козырей: уличные протесты, системная оппозиция (которой вскоре станет численно больше), военные. А сам Пашинян будет и дальше звонить Путину с тем, чтобы координировать свои действия.

Потому что Москва считает, что на постсоветском пространстве революций за освобождение быть не может. Может быть только контрреволюция – возврат к управляемости со стороны РФ.