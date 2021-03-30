У Підмосков’ї чоловік забарикадувався у котеджному містечку і відкрив вогонь по силовиках

За попередньою інформацією, у нього могли бути заручники.

У котеджному селищі "Нові Вішки" під Москвою чоловік забарикадувався в будинку, обстріляв співробітників правоохоронних органів і кинув у них дві гранати. За повідомленням ЗМІ, його затримано, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Представник управління МВС по Московській області повідомила, що співробітники поліції і ФСБ прибули до приватного будинку в селищі, розташованому поруч з Митищами, для перевірки інформації про причетність чоловіка, 1960 року народження, до незаконного обігу зброї. Поліцейські пред'явили дружині підозрюваного постанову суду про проведення огляду житлового приміщення і увійшли на ділянку.

У цей момент з вікна будинку чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї і кинув дві гранати.

Агентство Інтерфакс з посиланням на своє джерело передає, що чоловік затриманий, ніхто не постраждав.

Раніше ЗМІ повідомляли, що житель котеджного селища під Митищами забарикадувався у своєму будинку і відкрив вогонь по співробітниках правоохоронних органів. Зі стрільцем почали вести переговори.

За непідтвердженою інформацією, в заручниках у стрільця могли бути три людини - його родичі. "Чоловік відпустив внука з дочкою. Однак в заручниках у нього ще залишається чоловік. За попередніми даними - цивільний чоловік дочки", - повідомляли інформовані джерела.

За даними співрозмовника агентства, чоловік в минулому міг мати стосунок до двох приватних охоронних підприємств і володіти великим арсеналом незареєстрованої зброї, включаючи гранати.

Як повідомляли, у Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку.