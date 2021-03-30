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Австралія слідом за Канадою ввела нові санкції за будівництво Керченського мосту

Осіб, причетних до мосту, назвали співучасниками спроб легалізації незаконної анексії.

Австралія слідом за Канадою ввела нові санкції за будівництво Керченського мосту
Фото: kerch.com.ru

Міністерство закордонних справ Австралії у вівторок, 30 березня, оголосило про введення нових санкції за будівництво Керченського мосту.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.

В санкційні списки потрапили чотири компанії та одна фізична особа, пов'язані з будівництвом та обслуговуванням залізничного мосту через Керченську протоку. Санкції передбачають заборону на експорт товарів зі сфер транспорту, телекомунікацій, енергетики та добування корисних копалин, а також заборону на імпорт, придбання та перевезення товарів з Криму та Севастополя. Активи осіб, щодо яких були введені санкції, заморожуються, а для фізичних осіб вводиться заборона на в'їзд до Австралії. 

"Керченський міст - це спроба Росії посилити контроль над незаконно анексованим Кримським півостровом. В силу своєї діяльності ця особа та суб'єкти господарювання є співучасниками спроб узаконити незаконну анексію Росією Криму та Севастополя та підтримати сепаратистську діяльність на сході України", - йдеться в заяві.

Про яку саме особу і фірми йдеться - не уточнюється.

Австралія почала вводити санкції проти Росії, пов'язані з захопленням Криму та Севастополя, у 2014 році. На сьогодні у списках знаходяться 168 фізичних осіб та 52 організації. 

Нагадаємо, що 29 березня нові санкції за будівництво Керченського мосту ввела Канада

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