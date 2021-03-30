Австралія слідом за Канадою ввела нові санкції за будівництво Керченського мосту

Міністерство закордонних справ Австралії у вівторок, 30 березня, оголосило про введення нових санкції за будівництво Керченського мосту.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.

В санкційні списки потрапили чотири компанії та одна фізична особа, пов'язані з будівництвом та обслуговуванням залізничного мосту через Керченську протоку. Санкції передбачають заборону на експорт товарів зі сфер транспорту, телекомунікацій, енергетики та добування корисних копалин, а також заборону на імпорт, придбання та перевезення товарів з Криму та Севастополя. Активи осіб, щодо яких були введені санкції, заморожуються, а для фізичних осіб вводиться заборона на в'їзд до Австралії.

"Керченський міст - це спроба Росії посилити контроль над незаконно анексованим Кримським півостровом. В силу своєї діяльності ця особа та суб'єкти господарювання є співучасниками спроб узаконити незаконну анексію Росією Криму та Севастополя та підтримати сепаратистську діяльність на сході України", - йдеться в заяві.

Про яку саме особу і фірми йдеться - не уточнюється.

Австралія почала вводити санкції проти Росії, пов'язані з захопленням Криму та Севастополя, у 2014 році. На сьогодні у списках знаходяться 168 фізичних осіб та 52 організації.

Нагадаємо, що 29 березня нові санкції за будівництво Керченського мосту ввела Канада.