Санду скликає Раду безпеки через майно Молдови в Україні

Президент Молдови Мая Санду скликає Вищу раду безпеки на 30 березня. Під час засідання Рада має обговорити ситуацію у сфері управління майном Молдови в Україні, зокрема його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

Про це повідомляє Newsmaker.

Засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента об 11:00.

Останні збори ВРБ відбулося 13 березня. Після засідання президент закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавируса.

У повідомленні не сказано, про яке майно йдеться. Втім, ймовірно, предметом обговорення стане колишній санаторій “Молдова” в Одесі.

Побудований в середині 1950-х років для партійної номенклатури Молдавської РСР, у 1990-х санаторій занепав, а з 2011 року і зовсім перестав функціонувати за своїм призначенням.

У 2018 році територію санаторію відвели фірмі з кіпрськими корінням, нібито для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель санаторію. Хоча, з проханням зняти питання з розгляду сесії в Одеську міськраду звертався навіть консул республіки Молдова. Адже на території колишнього санаторію знаходиться консульство Молдови в Одесі. Але, в мерії проігнорували це.

На місці санаторію планується побудувати чотири висотних будинки, а також офісно-торговий комплекс.