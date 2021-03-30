У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона
У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона
"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
Тарас Качка: «Я бы назвал результаты внешней торговли офигительными»
Тарас Качка: «Я бы назвал результаты внешней торговли офигительными»
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ГоловнаСвіт

Санду скликає Раду безпеки через майно Молдови в Україні

Засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента об 11:00.

Санду скликає Раду безпеки через майно Молдови в Україні
Фото: EPA/UPG

Президент Молдови Мая Санду скликає Вищу раду безпеки на 30 березня. Під час засідання Рада має обговорити ситуацію у сфері управління майном Молдови в Україні, зокрема його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

Про це повідомляє Newsmaker.

Засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента об 11:00.

Останні збори ВРБ відбулося 13 березня. Після засідання президент закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавируса.

У повідомленні не сказано, про яке майно йдеться. Втім, ймовірно, предметом обговорення стане колишній санаторій “Молдова” в Одесі.

Побудований в середині 1950-х років для партійної номенклатури Молдавської РСР, у 1990-х санаторій занепав, а з 2011 року і зовсім перестав функціонувати за своїм призначенням.

У 2018 році територію санаторію відвели фірмі з кіпрськими корінням, нібито для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель санаторію. Хоча, з проханням зняти питання з розгляду сесії в Одеську міськраду звертався навіть консул республіки Молдова. Адже на території колишнього санаторію знаходиться консульство Молдови в Одесі. Але, в мерії проігнорували це.

На місці санаторію планується побудувати чотири висотних будинки, а також офісно-торговий комплекс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також