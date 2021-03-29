Україна веде переговори з Молдовою щодо нової торгівельної угоди

Україна веде переговори з Молдовою щодо переходу до співпраці по Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження (Пан-Євро-Мед).

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Ми ведемо з нею переговори про перехід на пан-євро-середземноморську кумуляцію. Тобто коли молдавські, українські та євро-компоненти можуть разом зараховуватися для цілей і правил походження і застосування вільної торгівлі. Там ми робимо цей протокол про перехід на цю діагональну кумуляцію протоколом до двосторонньої угоди. І це абсолютно нормально працює", - сказав Качка.

При цьому від він зазначив, що у відносинах з Молдовою буде працювати і угода СНД.

"Тобто в залежності від того, який режим більш прийнятний для економічного оператора. Безумовно, у нас є необхідність підтримувати роботу угоди СНД 2011 року. Безумовно розуміючи, що через абсолютно дико неправомірних дій Росії воно кульгає на обидві ноги. Але, тим не менше, воно як і раніше є досить робочим інструментом", - сказав торгпред України.

Нагадаємо, застосування положень конвенції Пан-Євро-Мед між Україної та ЄС почалося з 1 січня 2019 року. Конвенція є інструментом, який встановлює ідентічні правила походження товарів, что застосовуються в рамках Угод про вільну торгівлю между її договірнімі сторонами.