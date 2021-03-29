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Boston Dynamics представила нового робота Stretch

Він уміє переносити коробки і призначений для роботи на складах.

Американська компанія Boston Dynamics Inc. представила нового робота, який отримав назву Stretch та призначений для роботи на складах.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Stretch - перший комерційний робот Boston Dynamics, розроблений спеціально для складських приміщень та розподільчих центрів, кількість яких у світі сягає 150 тисяч. Багатоцільовий мобільний робот призначений для вирішення низки задач, де потрібне швидке переміщення коробок - від розвантаження автомобілів до викладання замовлень", - йдеться у пресрелізі.

Робот має компактну рухому базу, що дозволяє йому легко пересуватися та працювати в умовах обмеженого простору, а також розумну "руку" з захватом, який складається з присосок.

Boston Dynamics зараз шукає клієнтів для випробування роботів і планує почати їх продаж вже у 2022 році.

Нагадаємо, що Boston Dynamics також випускає роботів-собак Spot та розробляє людиноподібного робота Atlas

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