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Goldman Sachs влаштував розпродаж акцій на $10,5 млн

Акції великих компаній відчутно впали.

Goldman Sachs влаштував розпродаж акцій на $10,5 млн
Фото: EPA/UPG

Один з найбільших інвестиційних банків у США Goldman Sachs позбулася акцій на суму 10,5 млн доларів США у рамках розпродажу, який "стер" 35 млрд доларів із вартості акцій великих компаній.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 27 березня.

Банк продав акції Baidu Inc, Tencent Music Entertainment Group та Vipshop Holdings Ltd на 6,6 млрд доларів до відкриття американського ринку в п'ятницю, повідомляє агентство з посиланням на електронне повідомлення клієнтам.

Після цього Goldman продав акцій на 3,9 млрд доларів у компаніях ViacomCBS Inc, Discovery Inc, Farfetch Ltd, iQIYI Inc та GSX Techedu Inc.

Розрахунки, що базуються на даних Bloomberg, показали, що торги в окремих компаніях перевищили 1 млрд доларів.

Акції ViacomCBS та Discovery в п'ятницю впали приблизно на 27%, тоді як акції китайських компаній Baidu та Tencent Music, що котируються в США, на цьому тижні подешевшали, знизившись на 33,5% і 48,5% відповідно.

Раніше повідомляли, що Goldman Sachs перезапускає криптовалютний відділ на тлі зростання Bitcoin.

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