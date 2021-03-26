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Рідкісний метал іридій дорожчає швидше, ніж біткоїн

Вартість металу з початку року збільшилась на 131%.

Рідкісний метал іридій дорожчає швидше, ніж біткоїн
Фото: wikipedia.org

Іридій, один з найбільш рідкісних металів на Землі, з початку року подорожчав на 131%.

Як повідомляє Bloomberg, це набагато більше, ніж біткоїн, вартість якого з січня збільшилася на 85%.

Вартість металу, який використовується у свічках запалювання та електронних дисплеях, дорожчає на фоні перебоїв з поставками та збільшення попиту. Зараз іридій коштує в три рази дорожче золота - 6000 доларів за унцію.

Через різке подорожчання іридій став привабливим активом для інвесторів, але купити його не так просто. Метал не торгується на біржі чи через біржові фонди, тому дрібні інвестори змушені вдовольнятися зливками, які можна придбати у невеликої кількості дилерів та кількох великих інвесторів, що працюють напряму з виробниками.

Разом з іридієм виріс попит і на інші рідкісні платинові метали. Палладій торгується трохи нижче своєї максимальної вартості, родій на цьому тижні встановив рекорд вартості - 29,8 тис. доларів за унцію, а рутеній знаходиться на 13-річних максимумах.

Іридій - важкий метал, який видобувається в декількох країнах світу, зокрема в ПАР та Росії. Сировиною для одержання іридію служать концентрати металів групи платини.

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