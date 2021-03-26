В Україні почали видавати сертифікати на спрощення митних процедур

Державна митна служба в п'ятницю, 26 березня, вручила перший в Україні сертифікат авторизованого економічного оператора, який дає право на спеціальні спрощення та переваги при здійсненні митних формальностей.

Про це повідомляється на сайті Митниці.

Першою компанією, яка отримала такий сертифікат стала "Джей Ті Інтернешнл Україна" (Кременчуцька тютюнова фабрика), один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні.

"Митні органи не мають бути бар'єром при перетині кордону. Ця практика відходить в минуле. Ми підтримуємо чесний бізнес і максимально полегшуємо митні процедури для добросовісних імпортерів та експортерів. Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг при здійсненні митних формальностей", - сказав на церемонії вручення сертифікату міністр фінансів України Сергій Марченко.

Закон про АЕО в Україні було прийнято Верховною Радою у грудні 2020 року у рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом. Статус авторизованого економічного оператора призначено для добропорядних і фінансово стабільних компаній, які пов'язані з експортом та імпортом товарів. Це можуть бути виробники, орієнтовані на експорт, експортери та імпортери, митні представники, перевізники, експедитори.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні спрощення і переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.

Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. На сьогодні програми АЕО реалізовані у 97 країнах світу. Ще 20 – їх впроваджують.