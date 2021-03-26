АМКУ попросив заправки знизити ціни на бензин і газ

Європейські котирування на паливо падають з 12 березня.

Антимонопольний комітет України на засіданні 25 березня рекомендував основним АЗС зменшити роздрібні ціни на автогаз, бензин та дизельне паливо.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Комітет порахував, що в січні-березні бензин А-95 в Україні в середньому подорожчав на 12,5%, дизель - на 12,9%, автогаз - на 21,2%.

З 12 березня європейські котирування на дизпаливо і бензин почали знижуватися, але ціни на українські заправки продовжували збільшуватися.

"Оскільки котирування на європейських біржах і рівень закупівельних цін є одними із факторів, які впливають на формування роздрібних цін на високооктанові бензини, дизельне паливо та СВГ на території України, їх зниження має забезпечити зниження закупівельних цін на нафтопродукти на території України, а отже є підставою для зміни роздрібних цін", - йдеться в повідомленні АМКУ.

Виходячи з цього, комітет надав основним учасникам ринку дві рекомендації:

утриматися від неконкурентних дій;

встановити роздрібні ціни на рівні, які відповідали б об'єктивній ситуації на ринку.

Рекомендації отримали заправки WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIK, Shell, SOCAR, UPG, БРСМ, Avantage-7.

Станом на 25 березня, за даними Консалтингової групи А-95, середня вартість бензину А-95 становить 29,04 грн за літр, бензину А-92 - 28,03 грн, дизелю - 28,26 грн, автомобільного газу - 15,82 грн. На початку року вони коштували приблизно на 4 гривні менше.