Міненерго допускає здорожчення пального через припинення поставок Proton Energy Group S.A

У 2020 році Proton Energy Group S.A. забезпечила імпорт близько 20% українського ринку дизпалива та скрапленого газу.

В Міненерго допускають здороження пального через припинення швейцарським трейдером Proton Energy Group S.A поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня.

Про це Міненерго повідомили у коментарі LB.ua.

«У 2020 році Proton EnergyGroup S.A. забезпечила імпорт близько 20% ринку дизпалива та скрапленого газу. Оперативно замістити такий обсяг можливо за рахунок переорієнтації маршрутів постачання пального залізничним та автомобільним транспортом. За рахунок цього можливо короткотермінове здорожчання дизпалива до того моменту, коли постачальники законтрактують та здійснять поставки його додаткових обсягів за альтернативними маршрутами», - йдеться у коментарі.

Також зниження обсягів імпорту дизельного пального та скрапленого газу, зазначають в Миненерго, може бути компенсовано за рахунок збільшення виробництва пального вітчизняними виробниками, які наразі мають для цього значний потенціал.

«Але значних коливань цін на ринку моторних палив не слід очікувати, тому що джерела та маршрути постачання нафтопродуктів достатньо диверсифіковані, тобто, є достатня конкуренція і ціни визначаються ринковими механізмами», - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. оголосив про припинення поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Таке рішення в компанії пояснили діями української влади. Зокрема, СБУ начебто наполегливо рекомендувала учасникам паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

З 2016 Proton Energy є єдиним постачальником продукції "Роснафти" в Україні.

Нагадаємо, що 19 лютого РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його бізнес-партнерів та активів.

Через кілька днів після цього Вищий антикорупційний суд наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який використовувався швейцарською групою Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком. Він також контролює в Україні мережу АЗС Glusco.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.