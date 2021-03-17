"Оператор ринку" призупинив участь кількох компаній у торгах електроенергією через борги по податковому кредиту

ДП "Оператор ринку" через прострочення реєстрації податкових накладних з боку продавців електроенергії із 17 березня призупиняє участь у ринку низки компаній, які прострочили реєстрацію накладних. Підприємство поки що не оприлюднило їх назви.

Згідно з повідомленням на сайті ДП, "Оператор ринку" в лютому недоотримав 43,6 млн грн, з яких 26,7 млн грн надійшли із запізненням, а по 16,9 млн грн реєстрація взагалі була відсутня або була зупинена органами контролю. Результати лютого доповнили ситуацію, що склалася в січні, коли з тієї ж причини ДП недоотримало 28,2 млн грн.

"Відповідно, така ситуація призвела до несвоєчасної реєстрації податкових накладних "Оператором ринку" для компаній, що торгують на ринку "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР), на суму 31,7 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

У ДП заявляють, що повторення подібних ситуацій загрожує існуванню таких сегментів ринку, як РДВ і ВДР, оскільки погіршується платоспроможність "Оператора ринку", і закликали учасників вчасно і в повному обсязі реєструвати свої податкові зобов’язання.

Разом з тим "Оператор ринку" звернувся до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням затвердити напрацьований ним алгоритм управління фінансовими ризиками, пов’язаними з несвоєчасною реєстрацією або блокуванням податкових накладних.