Шмигаль підтвердив, що з квітня ціна на електроенергію може лишитися незмінною

Ціна на електроенергію з 1 квітня, швидше за все, так само складатиме 1,68 грн за один кВт на годину. Про це під час пресконцеренції повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

"Це питання зараз обговорюється у Міністерстві енергетики. Скоріш за все, ціна для населення лишиться на рівні 1,68 грн", - повідомив прем'єр-міністр.

Він підкреслив: це не означає, що змін не буде в майбутньому.

"Неможливо на все життя зафіксувати ціну. Ціни змінюються, тому будь-який товар у ринковій економіці має бути оцінений за ринковою ціною. Коли і як це буде відбуватися без шокових змін до населення - питання до профільного міністерства".

За його словами, підхід Кабміну збігається з "філософією президента": за дисбаланс у електроенергії мають платити багаті.

"За електроенергію, якщо є дисбаланси, мають платити багаті - ті, хто мають гроші, мають заплатити. Ті, хто спроможний, мають платити більше, щоб збалансувати можливі розбаланси в ринку. Ті, хто платити за електроенергію, за інші ресурси не можуть з тих або інших причин, або вискоий тариф, або ринковий тариф, мають отримати підтримку від держави", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що на перший квартал 2021 уряд ухвалив редакцію постанови про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Дані зміни є тимчасовими, вони діють до 1 квітня 2021 року.

У лютому у НКРЕКП зазначили, що ставка тарифу на електроенергію для побутових споживачів з 1 квітня 2021 року може бути залишена на діючому рівні - 1,68 грн/кВт-год.