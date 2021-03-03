​Кабмін відкриє рівний доступ до обсягів газу, які зараз контролює "Нафтогаз"

Кабінет міністрів вирішив відкрити рівний доступ до обсягів природного газу, які зараз контролює "Нафтогаз України".

Про це йдеться в дорученнях Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, які уряд дав на засіданні в середу.

Один з проєктів рішення, які Кабмін чекає від міністерства до п'ятниці, зобов'яже компанію "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати "100% відпуску товарного газу всім учасникам ринку природного газу на умовах не гірших, ніж для групи Нафтогаз".

"Основні обсяги природного газу видобуває державна компанія "Укргазвидобування", причому зі свердловин, які безкоштовно були передані державою. Але УГВ ці обсяги не продає на ринку, їх забирає "Нафтогаз України". Таким чином, у "Нафтогазу України" є особливе становище на ринку природного газу, яке суттєво відрізняється від становища інших компаній", - пояснив це рішення в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Крім того, Мінекономіки доручено подати проєкт рішення про продаж газу постачальникам та виробникам теплоенергії для потреб населення "за фіксованою ціною на строк з 01.04.2021 до 30.04.2022 року" в необхідних обсягах.

Крім того, з травня 2021 року "Нафтогаз-трейдинг" виконуватиме роль маркетмейкера щодо торгівлі середньостроковими (на термін до 2-х років) стандартизованими продуктами.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" пропонує одну з найнижчих роздрібних цін на газ для населення. З моменту відкриття газового ринку для населення це дозволило групі отримати, за її даними, 600 тис. нових клієнтів.

В лютому компанія заявляла, що планує в найближчі роки зайняти до 35% роздрібного ринку газу.