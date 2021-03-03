Банківська система не справляється зі своїм головним завданням – кредитуванням економіки, – Ломакович

Обсяг депозитів у банківській системі за 2020 рік збільшився на 276,5 млрд грн, проте приріст працюючих банківських кредитів, наданих бізнесу, становив лише на 33,1 млрд грн. Про це під час презентації огляду стану грошової сфери України у 2020 році в Інституті Горшеніна заявив співавтор дослідження, засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років Віталій Ломакович.

“Покриття працюючими кредитами корпоративного сектору становить сьогодні 8-9% до ВВП, якщо відкинути непрацюючі кредити. Фактично, було додатне сальдо по працюючим кредитам на 33,1 млрд грн. Якщо ж ми подивимося на структуру цього додатного сальдо, то побачимо, що з них 19 млрд це переоцінка кредитів в іноземній валюті шляхом збільшення курсу гривні до долара і 14 млрд грн — видані нові кредити. Дозволю собі нагадати, що тільки за програмою “5-7-9” у 2020 році було видано 17 млрд грн. Тобто цифра в 14 млрд нібито приросту кредитного портфеля виглядає досить смішною. Це ще раз підтверджує той факт, що, з урахуванням списання у нас є негативне сальдо і скорочення загального кредитного портфеля для корпорацій на 51,9 млрд грн”, - заявив Ломакович.

Нагадаємо, 3 березня в Інституті Горшеніна Growford Institute представив огляд стану грошової сфери України у 2020 році.