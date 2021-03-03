У "Цитрусі" прокоментували купівлю акцій Корбаном

За словами СЕО, купівля Корбаном акцій не дає йому повноважень, оскільки управління перебуває в юрисдикції співвласника Топала.

Група компаній "Цитрус" позиватиметься до суду через купівлю бізнесменом і політиком Геннадієм Корбаном акцій "ЗТ Інвест". Це компанія, на яку зареєстровані деякі, але не основні торгові марки мережі.

При цьому 50% "ЗТ Інвест" належать одному із засновників "Цитрусу" Григорію Топалу. Про це повідомив СЕО "Цитрусу" Вадим Лисюк, пише Liga.net.

За словами Лисюка, купівля Корбаном акцій не дає йому повноважень, оскільки управління перебуває в юрисдикції Топала.

"Факту продажу не було. Поки що це має напівжартівний вигляд. Про намір продажу та передачу частки в статутному капіталі "ЗТ Інвест" другій стороні не повідомили. Це свідчить про грубе порушення ст. 20 закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", - повідомив Лисюк.

Акціями "ЗТ Інвест" у рівних частинах володіли два засновники "Цитрусу" - Григорій Топал і Дмитро Зінченко. Останній на тлі корпоративного конфлікту з Топалом повідомив, що переуступив свою 50% частку Корбану.

Нагадаємо, що частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис грн. Решта 50% акцій належать Григорію Топалу. Раніше між співвласниками стався конфлікт. У 2020 році Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії, звинувативши в цьому Топала.