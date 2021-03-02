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НБУ зафіксував порушення фінмоніторингу в ПриватБанку

ПриватБанку надіслано письмове застереження.

НБУ зафіксував порушення фінмоніторингу в ПриватБанку
Національний банк України
Фото: Національний банк України

Національний банк України у лютому застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторинг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, згідно з повідомленням, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

НБУ надіслав ПриватБанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Як повідомляли, раніше суд тимчасово заборонив проводити конкурс для обрання нового голови ПриватБанку.

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