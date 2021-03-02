Об’їзну дорогу в Харкові Укравтодор ремонтуватиме одразу з двох сторін

Укравтодор розпочинає капітальний ремонт об’їзної дороги Харкова, яка не оновлювалася багато років. Про це Укравтодор повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Капітальний ремонт на об’їзній дорозі навколо м. Харків не проводився понад 10 років і міжремонтний термін вичерпано на 100%. До того ж різкі стрибки температури цієї зими та постійний рух транзитного великовагового транспорту призвели до значної аварійної ямковості, а на деяких ділянках дорожнє покриття вже повністю зруйноване», - йдеться у повідомленні.

Планується, що незабаром буде розпочато підготовчі роботи. При цьому фрезерування дорожнього покриття на об’їзній дорозі почнеться одразу з двох сторін:

- від Дергачівськой розв’язки у бік П’ятихаток до роботи приступить підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь»;

- від Роганського житлового масиву в бік Безлюдівки – підрядна організація ТОВ «Славдорстрой».

Загалом упродовж 2 років, виділених на виконання контракту, на 58 кілометрах об’їзної дороги за маршрутом Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка буде повністю оновлено покриття, встановлено нові автомобільні знаки, нанесено нову розмітку і облаштовано узбіччя.

Нагадаємо, раніше голова Укравтодору Олександр Кубраков анонсував початок робіт з ремонту траси М-05 Київ-Одеси у рамках реалізації спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.