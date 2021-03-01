Україна розраховує отримати черговий транш від МВФ у 2021 році, - радник Зеленського

Для отримання чергового траншу Верховна Рада має ухвалити необхідні зміни до законодавства.

Україна очікує отримання чергового грошового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2021 році.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, в рамках діючої програми Україна розраховує отримати ще 2,9 мільярдів доларів.

"Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів - 2,1 мільярда ми вже отримали", - сказав Устенко.

За його словами, "співпраця України з Міжнародним валютним фондом триває".

"Верховна Рада повинна прийняти зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу. Йдеться про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури", - зазначив радник президента.

Нагадаємо, 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олег Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.

26 лютого МВФ назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатував наявність низки невирішених питань і запропонував Україні надіслати свої пропозиції для продовження переговорів.