Укравтодор відремонтує дорогу від Берегового до угорського кордону в рамках "Великого будівництва"

На трасі М-23 заплановані роботи з поточного середнього ремонту від нульового кілометра до відмітки 21 км.

У 2021 році в Закарпатській області буде повністю відремонтований маршрут М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня. Роботи з відновлення прикордонної дорожньої інфраструктури є частиною програми Президента «Велике будівництво».

Як повідомляє Укравтодор, на трасі М-23 заплановані роботи з поточного середнього ремонту від нульового кілометра до відмітки 21 км – від міста Берегове до КПП «Вилок» - КПП «Тисабеч» на кордоні з Угорщиною.

«Завдяки відновленню інфраструктури, цей пункт пропуску повинен розвантажити найпопулярніший пункт на кордоні з Угорщиною в місті Чоп», - зазначили в Укравтодорі.

У 2020 році в рамках президентської програми «Велике будівництво» на трасі М-23 закінчили ремонт двох ділянок. За підсумками цього року буде відновлено усі 50 км траси.

Маршрутом, який має вихід на Н-09, можна буде комфортно подорожувати від самого кордону з Євросоюзом і далі через Карпати - Рахів та Яблунецький перевал - до Івано-Франківська та Львова.

Нагадаємо, під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у 2021 році відремонтують трасу М-30 Стрий - Ізварине. Вона з'єднає захід і схід країни, її протяжність - 1400 км.