Молдавський інвестор, який отримав розкрадений спиртзавод, продовжує переговори з ФДМУ

Як з'ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві була відсутня частина важливого обладнання.

Директор з розвитку бізнесу "Zernoff" Олександр Аванесян прокоментував ситуацію з припиненням покупки Марилівського спиртзаводу в Україні. Про це повідомляють Dengi.ua.

"В ході інвентаризації були виявлені певні невідповідності, які вказані в позовній заяві. Поряд з роботою в судовому полі, ми працюємо над розв'язанням невідповідностей, в тому числі за столом переговорів" – сказав Аванесян.

ЗМІ нагадує, що 20 лютого агентство "Українські Новини" повідомило, що молдавська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна заявленому в електронному лоті. Як з'ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві була відсутня частина важливого обладнання – котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості так зовсім не відповідали опису.

"Таким чином, станом на дату подання позову проданий позивачу об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться в рішенні Господарського суду м. Києва від 11 січня 2021 року.

Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 р. Це сталося після того, як в кінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.