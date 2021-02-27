Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
США нанесли удари по сходу Сирії у відповідь на обстріл американських об'єктів у Іраці
США нанесли удари по сходу Сирії у відповідь на обстріл американських об'єктів у Іраці
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
ГоловнаЕкономікаДержава

Молдавський інвестор, який отримав розкрадений спиртзавод, продовжує переговори з ФДМУ

Як з'ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві була відсутня частина важливого обладнання.

Молдавський інвестор, який отримав розкрадений спиртзавод, продовжує переговори з ФДМУ
Фото: privatization.gov.ua

Директор з розвитку бізнесу "Zernoff" Олександр Аванесян прокоментував ситуацію з припиненням покупки Марилівського спиртзаводу в Україні. Про це повідомляють Dengi.ua.

"В ході інвентаризації були виявлені певні невідповідності, які вказані в позовній заяві. Поряд з роботою в судовому полі, ми працюємо над розв'язанням невідповідностей, в тому числі за столом переговорів" – сказав Аванесян.

ЗМІ нагадує, що 20 лютого агентство "Українські Новини" повідомило, що молдавська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна заявленому в електронному лоті. Як з'ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві була відсутня частина важливого обладнання – котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості так зовсім не відповідали опису. 

"Таким чином, станом на дату подання позову проданий позивачу об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться в рішенні Господарського суду м. Києва від 11 січня 2021 року.

Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 р. Це сталося після того, як в кінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також