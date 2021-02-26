ЄБРР виділить Києву €50 млн на нові вагони метро

Грошей має вистачити на десять 5-вагонних поїздів.

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить КП "Київський метрополітен" 50 млн євро під гарантії міської ради на закупівлю нових вагонів метро.

Відповідні угоди підписали в п'ятницю, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

За кредитні гроші ЄБРР столиця планує купити 50 нових вагонів.

"Сподіваюся, що до кінця цього року ми укладемо контракт на придбання нових вагонів для столичного метро", - заявив голова КМДА Віталій Кличко.

За умовами кредитування місто отримає від ЄБРР розстрочку платежу на 12 років.

«Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар — «Мостицьку» та «Проспект Правди», – повідомив Віталій Кличко.

Зараз парк вагонів Київського метро налічує 800 вагонів, сто з яких знаходяться в критичному стані і потребують оновлення протягом 3-4 років.

Нові вагони призначені для Сирецько-Печерської, "зеленої" лінії метро, де до кінця 2021 року збираються відкрити нові станції "Мостицька" і "Проспект Правди".