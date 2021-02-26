Суд тимчасово заборонив проводити конкурс для обрання нового голови ПриватБанку

Господарський суд Києва тимчасово заборонив ПриватБанку та уряду обирати та призначати голову правління ПриватБанку.

Суд 24 лютого задовольнив позов "Первинної профспілкової організації співробітників ПриватБанку" та заборонив призначати очільника до набрання рішенням у справі законної сили, пише Finbalance.

"Що стосується заборони Банку і КМУ реалізувати рішення про призначення Голови Правління Банку - вчиняти будь які дії по обранню переможця конкурсу і призначенню Голови Правління Банку, то суд вважає, що вказана заборона відмежована від предмету позову та сприяє розумінню, що будь-які дії на власне завершення конкурсу будуть вважатись протиправними.

Суд дійшов висновку, що обрані позивачем заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а, отже, існує конкретний зв`язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову, тому суд вважає, що наведені заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

<...> Заява про забезпечення позову мотивована тим, що вірогідно за наслідками незаконного проведення закритого конкурсу та призначення Голови правління банку в подальшому, буде необхідним нове/інше звернення до суду з новим позовом - про визнання конкурсу недійсним та скасування його результатів”, - цитує ЗМІ рішення суду.

18 лютого суддя, який ухвалив це рішення, відмовився задовольняти аналогічний позов профспілки банку. Тоді суд вказав, що вимоги позову та заяви про забезпечення позову по суті є тотожними, що суперечить положенням Господарського процесуального кодексу.

Як пише Liga.net, профсоюз позивався до суду через те, що у конкурсі хотів брати участь один з чинних менеджерів банку Максим Шевченко, який не був до нього допущений. Члени профспілки заявили, що "рішення наглядової ради ПриватБанку про призначення нового голови правління на закритому конкурсі незаконно і порушує права члена профсоюзу Шевченка М.".

Сам Шевченко уточнив, що профспілка не проти конкурсу, але проти його проведення у закритому режимі.

У ПриватБанку вже повідомили, що будуть подавати апеляцію на це судове рішення. У банку вважають, що позов є черговою спробою дестабілізації роботи банку.

"Згідно законодавства призначення голови правління є виключною компетенцією Наглядової ради. Призначення відбувається на конкурсній основі, що є обов`язковою умовою функціонування системи корпоративного управління, зафіксованої у Засадах стратегічного реформування державного банківського сектору та відповідних нормах законодавства. Конкурс відбувається у відповідності до чинного законодавства, зокрема, про управління державними банками.

Ухвала про забезпечення позову є безпрецедентною та прийнята судом у відповідь на другу заяву з боку профспілки, у той час як перша була відхилена. Позов та заяви про його забезпечення з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку. Поданням численних та необґрунтованих позовів до судів та заяв до правоохоронних органів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топменеджерів банку у шпигунстві первинна профспілкова організація працівників ПриватБанку намагається перешкодити роботі банку та виконанню керівництвом банку своїх обов`язків", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 23 лютого 23 січня закінчився термін контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом. Він був призначений у 2018 році. В.о. Глави правління банку стала заступниця голови з питань фінансів Ганна Самаріна.