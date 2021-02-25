Голова Нацбанку проговорив з послами Великої сімки подальші реформи

Між НБУ та МВФ немає непорозумінь, зазначив очільник відомства.

Посли країн Великої сімки (G7) на зустрічі з головою Нацонального банку України Кирилом Шевченком підтримали реформи, що відбуваються в установі. Про це, зокрема, вони написали на офіційній сторінці в твітері.

В свою чергу, Шевченко подякував дипломатам за їхню підтримку на своїй сторінці facebook і запевнив, що Нацбанк залишається відданим домовленостям з міжнародними партнерами, співпраця з якими – один із пріоритетів НБУ. Крім того, сторони домовилися проводити подібні зустрічі регулярно, що дозволить бути “«on the same page» та разом працювати над зміцненням та стабільністю фінансової системи України”.

З результатів зустрічі, за словами Шевченка, можна відмітити:

Між НБУ та МВФ немає непорозумінь, Нацбанк рухається у вірному напрямку;

Нацбанк рухається в сторону посилення своєї незалежності, поліпшує корпоративне управління;

Для отримання чергового траншу від МВФ необхідно вирішити системні питання у фіскальній, енергетичній сферах, та посилити антикорупційну політику.

Окрім того, Національний банк виступив ініціатором створення в Україні спеціалізованого фінансового суду, що дозволить сформувати якісно нові підходи до регулювання портфелю непрацюючих кредитів та забезпечить дієвий захист прав кредиторів та інвесторів.

«Зменшення частки держави в банківській системі – це одне зі стратегічних завдань. Перша ластівка – це нещодавня кредитна угода між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку. Це потужний сигнал інвесторам», – зазначив Кирило Шевченко.