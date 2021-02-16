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Кирило Шевченко: Нацбанк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій

За словами очільника НБУ, членство в мережі надасть допомогу у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик.

Кирило Шевченко: Нацбанк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій
Фото: glavnoe.ua

Національний банк України приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій (Global financial innovation network, GFIN). Це дасть можливість українському центробанку підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору та сприятиме реалізації завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

При цьому він зазначив, що членство в мережі надасть важливі переваги: залученість до обміну досвідом, експертну допомогу у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик, вивчення інноваційних рішень для роботи з потенційними ризиками.

"Нацбанк України готовий до інновацій, до повноцінної фінтех-екосистеми з новітніми фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами", - вважає очільник НБУ.

"Створення фінтех-екосистеми передбачає сталий розвиток інновацій, посилення конкуренції на фінансовому ринку, перехід до Cashless economy, а також підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу", - підкреслив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук.

Як відомо, Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) офіційно заснована у січні 2019 року як об’єднання регуляторів фінансових ринків та приватних компаній, що працюють у сфері фінтех. Це мережа з понад 60 організацій, метою яких є розвиток фінансових інновацій для підвищення рівня задоволення потреб споживачів. Об’єднання прагне забезпечити можливості для ефективної взаємодії фінтех-компаній з регуляторами, а також створити можливості для масштабування інновацій на міжнародному рівні.

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