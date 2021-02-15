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Зеленський запропонував DP World взяти в концесію один з українських портів і побудувати яхтову гавань в Одесі

Президент спробував зацікавити одного з найбільших портових операторів світу. 

Зеленський запропонував DP World взяти в концесію один з українських портів і побудувати яхтову гавань в Одесі
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся в Дубаї з головою правління і гендиректором групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, їх розмова стосувалась інвестицій в Україну.

Зеленський розказав бін Сулаєму про концесію портів в Україні та про "інвестиційних нянь" для закордонних компаній. Президент також сказав, що йому дуже подобається ідея з будівництвом марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та готелю в Одесі.

"Тому ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, у які може зайти компанія. Друге – побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проектами", – сказав президент.

Зеленський також сказав гендиректору DP World, що в Україні ухвалили закон про внутрішній водний транспорт, і запропонував "придивитися" до можливостей в річкових перевезеннях.

"Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І йдеться не тільки про туризм, а насамперед – про перевезення вантажів", – сказав він.

Нагадаємо, що в 2020 році Україна здала в концесію Херсонський морський торговий порт консорціуму компаній "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і RISOIL S.A. (Швейцарія), а порт "Ольвія" в Миколаєві - катарській QTerminals.

Після цього Міністерство інфраструктури України повідомило, що хоче продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).

На початку 2020 року DP World, який є одним з найбільших портових операторів у світі, отримав контроль над контейнерним терміналом в порту "Південний" біля Одеси.

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