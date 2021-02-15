Вартість комунального утримання однокімнатної квартири за січень в Україні склала 2300 грн, - Чернишов

Близько 70% від цієї суми припадає на теплопостачання.

Вартість комунального утримання однокімнатної квартири за січень в Україні в середньому обійшлася у 2300 гривень. При середній зарплаті близько 12 000 гривень - це є складною пропорцією, зазначив голова Мінрегіону Олексій Чернишов на відкритті форуму "Україна 30. Платіжки".

Він додав, що вартість послуг теплопостачання в платіжці займає 70% в опалювальний сезон, що є відчутним для кожного домогосподарства.

Міністр нагадав, що 9 лютого уряд уклав меморандум з мерами за участю "Нафтогазу" та НКРЕКП щодо взаєморозуміння та врегулювання питань зодо постачання тепла і гарячої води.

Основною метою є недопущення збоїв у роботі підприємств теплопостачання, а також забезпечення незмінності тарифів.

"У меморандумі з метою забезпечити баланс інтересів між споживачами та надавачами передбачено кілька пунктів. Перший - тарифи протягом цього опалювального сезону підніматися не будуть, вартість послуг теплопостачання і води до кінця сезону не буде змінюватися. Друге - теплокомуненерго отримають відстрочку платежу до жовтня 2021 року. Третє - сума різниці між цінами природного газу для підприємтсв теплопостачання буде розраховуватися відповідно до законодавства", - пояснив Чернишов.

Він додав, що "Нафтогаз" розробить довгострокові цінові пропозиції для підприємств теплопостачання.

Міністр також наголосив на необхідності подальшого впровадження енергозберігальних технологій, щоб зменшити споживання тепла, а отже - і його вартості.

Нагадаємо, що з січня 2021 року в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, а з лютого держава на два місяці обмежила вартість газу на рівні 6,99 грн за кубометр.