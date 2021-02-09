Кабмін підписав меморандум з гарантіями не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду

У цьому опалювальному сезоні тарифи на централізоване постачання тепла і гарячу воду підвищуватися не будуть.

Про це йдеться в меморандумі, який у вівторок підписали Кабінет міністрів (в особі міністра розвитку громад і територі Олексія Чернишова і в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко), профільний регулятор НКРЕКП, "Нафтогаз". Від міських голів його підписали мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Києва Віталій Кличко, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Бучі Анатолій Федорук. За допомогою відеозв'язку були присутні мер Дніпра Борис Філатов, мер Маріуполя Вадим Бойченко та мер Львова Андрій Садовий.

На церемонії були присутні прем'єр Денис Шмигаль і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні. Щойно офіційно закріпили це в меморандумі з місцевою владою. Це один із восьми кроків нашої команди щодо розв'язання тарифного питання", - прокоментував підписання меморандуму Шмигаль.

Офіс президента повідомив, що меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла до кінця опалювального періоду 2020-2021 років. Для них передбачили відстрочку оплати за природний газ та компенсацію різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

Олесій Чернишов та Денис Шмигаль

"Підписання цього меморандуму свідчить про взаєморозуміння між урядом та місцевою владою щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Це важливий крок на зустріч органам місцевого самоврядування та населення, що є споживачами послуг теплопостачання. Ми не допустимо збоїв в роботі підприємств теплопостачання та забезпечимо теплом українців протягом всього опалювального періоду", – наголошує Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Нафтогаз України" в свою чергу повинен розробити й запровадити до 1 вересня довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це, на думку підписантів, дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

Нагадаємо, що з січня 2021 року в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, а з лютого держава на два місяці обмежила вартість газу на рівні 6,99 грн за кубометр.