Hyundai і Apple не змогли домовитися про виробництво електромобіля Apple Car

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Co оголосив, що більше не веде переговорів з Apple Inc про виробництво автономного електромобіля Apple Car.

Про це пише Reuters.

"Ми не та компанія, яка робить автомобілі для інших", - цитує агентство одного з топ-менеджерів Hyundai, який побажав залишитися неназваним.

Ще в січні в Hyundai підтверджували, що попередні переговори з Apple дійсно ведуться, але нова офіційна заява компанії це заперечує.

"Ми отримуємо запити про співпрацю для спільної розробки електромобілів від різних компаній, але вони перебувають на початковій стадії, коли нічого ще не вирішено. На даний момент ми не ведемо переговорів з Apple про розробку автономних транспортних засобів", - заявили в Hyundai.

За неофіційною інформацією, Apple хотів випускати електрокари на заводі KIA (входить в Hyundai) в штаті Джорджія.

Про таку ймовірність повідомляли авторитетні медіа, зокрема CNBC, ще на минулому тижні. Одне з південнокорейських видань взагалі писало, що компанії планують підписати контракт вже 17 лютого.

Перші контакти між Apple та Hyundai почалися ще в 2018 році.