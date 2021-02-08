Провідне світове видання про архітектуру відзначило дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області

Проєкт дитячого садка українського архітектора Олексія Валентірова відзначений авторитетним світовим виданням для архітекторів ArchDaily, яке розповідає про найкращі світові проєкти. На сторінки ArchDaily потрапив дитячий садок у смт Обухівка Дніпропетровської області, побудований у 2018 році за оригінальним проєктом Валентірова із застосуванням найсучасніших технологічних рішень. Про успіх архітектора розповів Юрій Голик.

«Це перший в історії України випадок, коли об'єкт соціальної інфраструктури - звичайний дитячий садок, побудований державою, потрапив на цей сайт», - пише він.

При проєктуванні і будівництві Обухівського садка у великій кількості були застосовані нестандартні для таких об'єктів соціальної інфраструктури рішення. Наприклад, вікна. На південній стороні встановлені панорамні вікна від підлоги до стелі. Взимку, коли сонце низько, це рішення дозволяє за рахунок сонячних променів додатково прогрівати внутрішні приміщення. У той же час балкони та фасадні елементи другого поверху забезпечують захист від сонця у літній період.

«У коридорах на стінах намальовані мультяшні герої, яких діти можуть і мають розмальовувати. Банально безбар'єрний вхід. У прямому сенсі цього слова. Прозорі двері. Відсутність на вході масивної таблички традиційного синього кольору, яка більше пасує пам'ятнику. Малюнки на стелі в кожній спальній кімнаті цього садка, дивлячись на які діти засинають. Штучна трава, а не асфальт, щебінь або гравій всюди у дворі», - перераховує Голик особливості садка і додає, що подібних нюансів у ньому сотні.

На реалізацію проєкту, включно із появою задуму, розробкою проєкту, будівництвом і оснащенням, знадобилось півтора роки. Вартість об'єкта під ключ - 68 млн гривень, «від проєкту до відкриття, включаючи усі будівельні роботи та обладнання, аж до останньої вилки, ложки і наволочки».

Нагадаємо, у Дніпропетровській області, в смт Солоне, у 2018 році після реконструкції було також відкрито школу, яка досі вважається кращою за оздобленням та оформленням в Україні.