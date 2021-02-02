На Луганщині за минулий рік збудовано та реконструйовано 15 соцоб’єктів у межах "Великого будівництва"

У Луганській області в рамках програми "Велике будівництво" повністю завершено 15 соціальних об’єктів - збудовано, реконструйовано або відремонтовано чотири дитячі садочки, сім шкіл та чотири спортивних об’єкти.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.
На реалізацію цих проєктів було виділено у 2020 році 109,4 млн гривень: з Державного фонду регіонального розвитку – 84,6 млн гривень, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 24,8 млн гривень.
"Завдяки будівництву, ремонту та реконструкції чотирьох садочків 380 дошкільнят вже навчаються у сучасних та зручних умовах", - зазначили у Мінрегіоні.
Також у п’яти школах області створені зручні та безпечні умови для навчання 4 611 учнів.
Крім того, завдяки реалізації чотирьох об’єктів спортивної інфраструктури 102 тис. мешканців Луганщини отримали змогу займатись спортом у зручних умовах.
Нагадаємо, за 2020 рік у Житомирській області збудували і реконструювали 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва". Область повністю виконала обсяг робіт, запланований на рік у межах програми.