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На Луганщині за минулий рік збудовано та реконструйовано 15 соцоб’єктів у межах "Великого будівництва"

Це - чотири дитсадочки, сім шкіл та чотири спортивних об’єкти.

У Луганській області в рамках програми "Велике будівництво" повністю завершено 15 соціальних об’єктів - збудовано, реконструйовано або відремонтовано чотири дитячі садочки, сім шкіл та чотири спортивних об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

На реалізацію цих проєктів було виділено у 2020 році 109,4 млн гривень: з Державного фонду регіонального розвитку – 84,6 млн гривень, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 24,8 млн гривень.

"Завдяки будівництву, ремонту та реконструкції чотирьох садочків 380 дошкільнят вже навчаються у сучасних та зручних умовах", - зазначили у Мінрегіоні.

Капітальний ремонт ДНЗ «Колосок» в с. Бутово Чмирівської об’єднаної територіальної громади
Капітальний ремонт ДНЗ «Колосок» в с. Бутово Чмирівської об’єднаної територіальної громади

Також у п’яти школах області створені зручні та безпечні умови для навчання 4 611 учнів.

Реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської області, , вул. Гарибальді, буд. 13 (санація)
Реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської області, , вул. Гарибальді, буд. 13 (санація)

Крім того, завдяки реалізації чотирьох об’єктів спортивної інфраструктури 102 тис. мешканців Луганщини отримали змогу займатись спортом у зручних умовах.

Реконструкція стадіону КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії»
Реконструкція стадіону КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії»

Нагадаємо, за 2020 рік у Житомирській області збудували і реконструювали 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва". Область повністю виконала обсяг робіт, запланований на рік у межах програми.

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