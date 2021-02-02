Митники знайшли в посилці до М'янми запчастину від МіГ-29

Київські митники знайшли в посилці, яку хотіли відправити до М'янми, запчастину від винищувача МіГ-29.

Про це йдеться в повідомленні Київської митниці Державної митної служби.

Відправник-киянин чесно повідомив, що в бандеролі знаходяться запчастини, але не вказав, що вони мають військове призначення.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Виявлений прилад - автономна рульова машина АРМ-150М для багатоцільового винищувача четвертого покоління МіГ-29. Така техніка не може перебувати у приватній власності, а для вивезення за кордон потрібен дозвіл чи висновок Держекспортконтролю.

Митники склали протокол про порушення митних правил за статтями 472 (недекларування товарів комерційного призначення) та 473 (пересилання поштою заборонених товарів) Митного кодексу України, а прилад вилучили.

Нагадаємо, що в М'янмі 1 лютого відбувся військовий переворот. Військові на чолі з генералом Мін Аун Хлайном затримали державну радницю (фактичну лідерку держави) Аун Сан Су Чжі, президента Він М’їна та інших членів політичного керівництва.