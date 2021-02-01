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На Донбасі під час чергування зник український військовий

За наявною інформацією даний військовослужбовець знаходиться на окупованій території.

На Донбасі під час чергування зник український військовий
Фото: vchasnoua.com/

На Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під час чергування на одному із взводних опорних пунктів зник військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу, в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було виявлено відсутність військовослужбовця. Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами одразу були вжиті заходи щодо його розшуку, які на жаль, результатів не дали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зброя та набої військового залишились на місці служби. Товариші по службі характеризують його як людину винятково спокійну та виважену.

"За наявною інформацією даний військовослужбовець знаходиться на території не підконтрольній Уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються", - сказано у повідомленні.

21 грудня стало відомо, що український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ на Донбасі. Його відсутність виявили 17 грудня.

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