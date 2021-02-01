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Понад 50 українців загинули на водоймах у січні

Рятувальники закликають не виходити на крихку кригу.

Понад 50 українців загинули на водоймах у січні
Фото: ДСНС

Упродовж першого місяця року на водних об'єктах України загинуло більше 50 людей.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники щодня працюють над запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загибеллю людей на водоймах: проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під кригу. При цьому, для тих, хто знехтує застереженнями надзвичайників, вихід на кригу може обернутися трагедією", - сказано в повідомленні.

Фахівці Служби порятунку нагадують:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дощок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Як повідомляли, 30 січня у Сумах надзвичайники рятували хлопчика, який опинився сам на кризі.

Минулого тижня на Черкащині двоє дорослих і 10-річна дитина загинули, провалившись під лід. Рятувальники знайшли їхні тіла наступного дня.

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