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На Черкащині двоє дорослих і 10-річна дитина загинули, провалившись під лід

Рятувальники знайшли їхні тіла наступного дня.

На Черкащині двоє дорослих і 10-річна дитина загинули, провалившись під лід
Фото: ДСНС

25 січня у Черкаській області рятувальники відшукали тіла трьох людей, які провалилися під лід напередодні.

Про це інформує пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"24 січня о 16:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега) провалилися під лід троє людей: два дорослих чоловіки та дитина 2010 року народження", - йдеться у повідомленні.  

Рятувальники обстежили більш як кілометр берегової лінії. Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів.

Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих.

Рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від виходу на кригу у період коливання температурних показників.

Як повідомляли, 23-24 січня загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу.

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