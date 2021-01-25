Сьогодні, 25 січня, президентові Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки.
Він розпочав цей день у спортивному залі.
Зеленський зробив селфі у майці та зазначив, що почувається на 30 років.
"7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 в душі", - написав президент.
Зазначимо, що Зеленський давав інтерв'ю під час свого першого офіційного закордонного візиту, сидячи на велотренажері.
Прессекретарка президента Юлія Мендель привітала його у фейсбуці.
Нагадаємо, 25 січня 2019 року, у свій день народження, Зеленський подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти до Центрвиборчкому.