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"43 за паспортом. 30 у душі": Зеленський показав, як почався його 43-й день народження

Президент розпочав цей день о 7 ранку в спортзалі.

"43 за паспортом. 30 у душі": Зеленський показав, як почався його 43-й день народження
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента

Сьогодні, 25 січня, президентові Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки.

Він розпочав цей день у спортивному залі.

Зеленський зробив селфі у майці та зазначив, що почувається на 30 років.

"7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 в душі", - написав президент.

Зазначимо, що Зеленський давав інтерв'ю під час свого першого офіційного закордонного візиту, сидячи на велотренажері.

Прессекретарка президента Юлія Мендель привітала його у фейсбуці.

Нагадаємо, 25 січня 2019 року, у свій день народження, Зеленський подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти до Центрвиборчкому.

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