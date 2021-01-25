Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне бойовики неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, у неділю, 24 січня, окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. 23 січня в районі ООС було зафіксовано дев’ять порушень.

21 січня внаслідок снайперського вогнюмбуло вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.