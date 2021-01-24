Автопарк Національної поліції поповнився 310 седанами

Фото: autoconsulting.ua

Наприкінці 2020 року Національна поліція отримала 310 седанів “Peugeot 301”.

Про це пише autoconsulting.ua.

Автомобілі адаптовані до кліматичних і дорожніх умов в Україні.

Седани були закуплені через дилера Peugeot – компанію “Ілта Львів” і переобладнані компанією “Спец-Ком-Сервіс”. Зокрема, встановлено спеціальні сигнали, різні засоби зв'язку, а також нанесено відомчі розпізнавальні знаки та емблеми.

Фото: autoconsulting.ua

Фото: autoconsulting.ua

“Автомобілі представлені в комплектації 1.6 VTi 115 МКПП Active, яка багато в чому є оптимальною. Наприклад, двигун 1.6 VTi 115 досить потужний і перевірений часом. Традиційна “механіка” здатна служити дуже довго, при цьому допоможе знизити витрату”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж найближчих кількох років Національна поліція планує закупити щонайменше 822 автомобілі.