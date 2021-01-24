На недіючій базі відпочинку в Одеській області згоріли 7 будинків

В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку, яка не експлуатується.

Про це повідомили у Головному правлінні ДСНС України в Одеській області.

Служба порятунку “101” отримала повідомлення про загоряння на базі у с. Сичавка Лиманського району 23 січня о 21:39.

“Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили загорання 7-ми дерев'яних будинків на території не працюючої біля 10 років бази відпочинку. О 23:35 вогнеборці пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували на площі 250 м2”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі знищено 7 та пошкоджено 2 будинки, не допущено розповсюдження вогню на 13 (всього на території 22 будинки).

Своєчасне гасіння пожежі ускладнили пориви вітру, велика відстань до найближчого вододжерела і відсутність шляхів під'їзду (дуже сильна багнюка).

Причина пожежі та збиток встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському будинку для літніх людей "Золотий час".