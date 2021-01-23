Суд обрав запобіжні заходи всім підозрюваним у справі про смертельну пожежу в Харкові

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському будинку для літніх людей "Золотий час".

Як передає "Інтерфакс-Україна", прокуратура клопотала саме про таку міру запобіжного заходу щодо власника згорілого будинку Славіка Акопяна, орендаря В'ячеслава Кравченка, його дружини Ольги, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора, Ігоря Мирончука, який координував роботу пансіонату та при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Підозрювані і захист виступали проти задоволення клопотання прокуратури, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або, в разі утримання під вартою, визначити посильну заставу.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано.

Загалом, за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Власник домоволодіння, який здав двоповерховий будинок під пансіонат, орендар будинку та його дружина, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату, були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від 3 до 8 років.