Правоохоронці затримали чотирьох осіб за підозрою в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибелі 15 осіб у будинку для літніх людей у Харкові.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Про це повідомила пресслужба Харківської прокуратури.

"Серед затриманих особа, якій належить будинок, де сталася пожежа, орендар цієї будівлі і адміністратор зазначеної установи", - йдеться в повідомленні.

Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи.

Наразі встановлюється місцеперебування інших осіб, причетних до роботи будинку для літніх людей, а також за місцем проживання затриманих та інших осіб, причетних до роботи зазначеної установи проводяться невідкладні слідчі дії.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактом пожежі в Харкові затримали вже чотирьох осіб.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

За її словами, затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

"Встановлено, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті «Золотий час» вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень", - повідомила генпрокурор.

З’ясувалося, що у затриманого власника на ділянці одразу два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання, шляхом під’єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений.

Під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена також діяльність так званого "реабілітаційного центру" для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їх перебування та точна кількість встановлюється.Наразі слідчі дії тривають, допитують інших працівників пансіонату, де сталася пожежа, а також свідків, проводять обшуки та огляд місця події із залученням експертів.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Слідчі перевіряють три основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; внаслідок замикання електромережі.

Також прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов’язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об’єкті.

Як повідомляли, у Харкові вдень 21 січня загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. За даними ДСНС, 9 осіб врятовано, п’ятьох із них госпіталізовано.

Створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займається з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Як стало відомо, власниця згорілого у Харкові будинку для літніх має щонайменше ще один аналогічний заклад. Він також не має жодних реєстраційних документів.